الصادرات اليابانية تتراجع للشهر العاشر على التوالي

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين أن قيمة الصادرات اليابانية تراجعت بنسبة 5.2 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 6.37 تريليون ين (58.7 مليار دولار) خلال شهر سبتمبر للشهر العاشر على التوالي.

وبحسب ما نقلت "د ب ا"، قالت وزارة المالية في تقرير أولي إن واردات اليابان انخفضت بنسبة 1.5 بالمئة لتبلغ قيمتها 6.49 تريليون ين، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 123 مليار ين.

وأضافت الوزارة أن الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، انخفضت بنسبة 6.7 بالمئة عن العام السابق لتبلغ 1.18 تريليون ين، بينما انخفضت الواردات بنسبة 8.5 بالمئة لتبلغ 1.4 تريليون ين.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 7.9 بالمئة لتبلغ 1.19 تريليون ين، بينما انخفضت الواردات بنسبة 11.6 بالمئة لتبلغ 623.3 مليار ين.

ووقعت الولايات المتحدة واليابان في وقت سابق من الشهر الجاري رسميًا اتفاقية تجارية ثنائية بعد أن اشتكى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مرارًا وتكرارًا من الفائض التجاري المزمن لصالح اليابان مع بلاده.

وتوصلت واشنطن إلى الاتفاق مع طوكيو وسط حربها التجارية المستمرة منذ عام مع بكين.

وتضمنت الاتفاقية زيادة فرص وصول المنتجات الزراعية الأمريكية إلى الأسواق اليابانية.