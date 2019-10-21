اختبار أطول رحلة طيران تجارية دون توقف

أكملت شركة الخطوط الجوية الأسترالية كانتاس بنجاح، أطول رحلة دون توقف في العالم على متن طائرة تجارية، في رحلة من نيويورك إلى سيدني، على متنها 49 شخصا من الركاب وأفراد الطاقم، بحسب "الألمانية". وقالت كانتاس عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أمس، إن الرحلة التجريبية التي حلقت لمسافة 16 ألف و200 كيلومتر استغرقت 19 ساعة و16 دقيقة. وغادرت الرحلة كانتاس كيو إف 7879 من مطار جون إف كينيدي في نيويورك في ليلة الجمعة، وهبطت في مطار كينجزفورد سميث في سيدني صباح أمس، حيث إن توقيت سيدني يسبق توقيت نيويورك بـ15 ساعة. وفي الوقت الحالي تشغل الخطوط الجوية السنغافورية أطول رحلة تجارية دون توقف في العالم من سنغافورة إلى مدينة نيوآرك (في ولاية نيوجيرسي الأمريكية)، التي تستغرق 18 ساعة ونصف الساعة.

وقامت شركة كانتاس بتعديل استخدام طائرة جديدة من طراز بوينج 9-787 دريملينر من أجل الرحلة التجريبية بأقصى قدر من الوقود وحمولة محدودة من الركاب والأمتعة، ودون شحنات على متنها، للسماح للطائرة بتسيير الرحلة دون توقف.

وأشارت كانتاس إلى أن جميع انبعاثات الكربون ستقابلها تدابير أخرى لخفض الغازات الدفيئة في الجو.

وكان على متن الطائرة 49 راكبا، من بينهم مديرون تنفيذيون في كانتاس، وعلماء، وباحثون وصحافيون وأفراد الطاقم.

وقال آلان جويس الرئيس التنفيذي لمجموعة كانتاس بعد وصوله إلى سيدني "هذا أمر مهم للغاية في مجال الطيران، ونأمل في أن يعد عرضا مسبقا لخدمة منتظمة ستزيد من سرعة سفر الأشخاص من أحد طرفي الكرة الأرضية إلى الطرف الآخر".