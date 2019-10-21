تحديث لـ «جوجل مابس» يكشف الطريق للسائق

طرحت شركة "جوجل" الأمريكية تحديثا جديدا لتطبيق الخرائط الخاص بها "جوجل مابس"، الذي تطلع خلاله الشخص بكل ما يدور على الطريق.

ويهدف التحديث الجديد لـ"جوجل مابس" عبر نظام تشغيل "آي أو إس"، إلى تسهيل تنقل السائقين على الطرقات، بحسب موقع "سي نت" التقني المتخصص.

وقالت "جوجل" إن التحديث الجديد للتطبيق يساعد أي سائق سيارة على التنقل إلى هدفه بأسهل الطرق الممكنة، عند طريق إضافة أدوات جديدة.

وستطلع الأدوات الجديدة قائد السيارة على كل ما يدور على الطرقات، التي ينوي السير فيها، من حوادث سير أو عطل لأي سيارة أو إصلاحات في أي طريق، لا تكون متاحة بصورة مباشرة عبر "خرائط جوجل".

كما سيحدد "جوجل مابس" أماكن رادارات السرعة على الطريق، وتنبيه المستخدمين بوجودها، والإبلاغ عن أماكن الكاميرات التي وضعت حديثا على الطرق.

وتعتمد تلك التقنية على تبليغات المستخدمين بتلك التنبيهات عبر تطبيق "جوجل مابس".