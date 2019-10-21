الإنفلونزا تغيّب جحفلي

فيما غاب محمد جحفلي مدافع فريق الهلال لكرة القدم، عن تدريب أمس استعدادا لمواجهة السد القطري غدا في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، جراء تعرضه لإنفلونزا، شارك الثنائي محمد الشلهوب والبيروفي أندري كاريلو.

وفي المقابل، أجرى الحارس عبدالله المعيوف فحوصا طبية للاطمئنان على مدى نجاعة برنامجه التأهيلي الذي يخضع له حاليا.

وفنيا، فرض المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مناورة على جزء من مساحة الملعب، ركز فيها على تطبيق عديد من الجمل التكتيكية المتنوعة.

هذا ويؤدي الهلال اليوم مرانا مغلقا يضع فيه لوشيسكو لمساته النهائية ويطمئن على جاهزية عناصره للسد.

وكان الهلال قد كسب جولة الذهاب التي جرت في الدوحة بالفوز على السد 4 / 1، ويدخل إلى هذه المباراة بعديد من الفرص للتأهل إلى النهائي.