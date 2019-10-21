الدبيخي للدبل: أقيلوا العطوي واستقيلوا

شدد حمد الدبيخي، لاعب نادي الاتفاق السابق، على أن أمام الإدارة الحالية خيارين فقط لتلافي ما يتعرض له فريقها من هزائم في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الحل الأول العاجل جدا أن تتم إقالة الجهاز الفني بالكامل، والثاني آجل ويتجسد في استقالة خالد الدبل، رئيس النادي وإدارته الحالية، وقال "قسمتهما كعاجل وآجل لأن الأول لا يحتاج وقتا، بل يتم الآن وفورا أملا في استعادة المسار الصحيح في المتبقي من المسابقة، أما السبب في الخيار الثاني أن الإدارة لم تعد قادرة إطلاقا على عودة الفريق إلى مكانه الطبيعي إذ لم توجد جوا صحيا للعمل، فالنادي يعيش في صراعات لم تحدث في تاريخه، والجميع يعلم بأن الإدارة لا يمكن لها أن تعمل وحولها صراعات وبالتالي فإن الابتعاد عن النادي أفضل حل سيقدمونه للجماهير".

ونوه إلى أن المبالغ الضخمة التي صرفت على الفريق لم تكن ذات فائدة، وقال "جلبوا لاعبين بمبالغ مالية كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ الاتفاق، بيد أنها ذهبت لمن لا يستحق، لأنهم لم يجلبوا عناصر مفيدة، وعليهم أن يخبرونا ما الفائدة من المهاجم السنغالي سليمان دوكارا، والتونسي أسامة حدادي، والمدافع الفرنسي سيدريك يامبيري". وقال "عندما توفرت الميزانيات الضخمة التي تسهم في نجاح أي إدارة، لم نستغل هذه الميزانية في الاتفاق، بسبب الخيارات التي تبحث عنها إدارة النادي الحالية".

يشار إلى أن الاتفاق، لم يجمع سوى ست نقاط من جملة سبع جولات في دوري المحترفين، بالفوز في مباراتين والخسارة في خمسة لقاءات.