الأسهم السعودية تصعد 2 % بدعم "المصارف" .. والمؤشر يقترب من 7800 نقطة

واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثالثة لتغلق عند 7784 نقطة بمكاسب 149 نقطة بنحو 1.95 في المائة، بينما ارتفع مؤشر "إم تي 30" نحو 22 نقطة، ما يعادل 2 في المائة ليغلق عند 1104 نقاط، بدعم قطاع المصارف بقيادة سهم "الأهلي".

وجاء أداء السوق متوافقا مع التوقعات، حيث أشير في التقارير الأخيرة إلى إشارات إيجابية في تحركات السوق قد تتحول إلى بداية تكون موجة صاعدة جديدة، وعجزت السوق عن تجاوز متوسط 21 يوما أثناء تداولات اليوم، لذا من المهم التماسك فوق مستويات 7800 نقطة للحفاظ على المكاسب المحققة واستمرار موجة الارتفاع. ولا تزال العوائد الجارية في السوق جيدة، حيث تقترب من 4 في المائة بعائد أفضل من الدعم الثابت ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، إلا أن ارتفاع مكررات الربحية قد لا يدعم مزيدا من الارتفاع في الأجل القصير ما لم يظهر تحسن في نتائج الشركات للربع الثالث.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7635 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 7812 نقطة رابحا 2.3 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 7784 نقطة رابحا 149 نقطة بنسبة 1.95 في المائة. وارتفعت السيولة 15 في المائة بنحو 402 مليون ريال لتصل إلى ثلاثة مليارات ريال، بمعدل 29 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 32 في المائة بنحو 32 مليون سهم متداول لتصل إلى 132 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم 0.23 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 23 في المائة بنحو 30 ألف صفقة لتصل إلى 104 آلاف صفقة.





أداء القطاعات

ارتفعت كل القطاعات وتصدرها "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 3.32 في المائة، يليه "المرافق العامة" 2.79 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" 2.7 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 38 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 21 في المائة بقيمة 622 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" 10 في المائة بقيمة 309 ملايين ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "عناية" و"أمانة للتأمين" بالنسبة القصوى ليغلقا عند 8.84 ريال و10.44 ريال على التوالي، وحل ثالثا "أسيج" 7.1 في المائة، ليغلق عند 18 ريالا. وفي المقابل تصدر المتراجعة "التعاونية" بنحو 2.6 في المائة ليغلق عند 71 ريالا، وحل ثالثا "وقت اللياقة" 1.71 في المائة، ليغلق عند 74.80 ريال، وحل ثالثا "الوطنية للتعليم" 1.56 في المائة، ليغلق عند 25.30 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 410 ملايين ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 351 مليون ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بقيمة 171 مليون ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية