تراجع معظم البورصات الخليجية بضغط من خسائر أسهم الشركات المالية

هبطت معظم البورصات الخليجية اليوم تحت ضغط خسائر أسهم المؤسسات المالية، بينما ارتفعت السوق المصرية مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 1.4 في المائة.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.5 في المائة إلى 2766 نقطة، مواصلا خسائره من الجلسة السابقة، مع تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصرف في الإمارة، 1.2 في المائة. وانخفض سهم شركة دي إكس بي إنترتينمنتس 4.2 في المائة، وهبط سهم "داماك العقارية" 1 في المائة.

وهبط مؤشر بورصة قطر 0.2 في المائة إلى 10412 نقطة، تحت ضغط تراجع سهم البنك التجاري القطري 1.6 في المائة، بينما انخفض سهم "مسيعيد للبتروكيماويات" 1.8 في المائة.

ونزل المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 في المائة إلى 5090 نقطة، مع تراجع سهمي مجموعة اتصالات وبنك أبوظبي التجاري 0.4 في المائة لكل منهما.

لكن سهم مصرف الشارقة الإسلامي ارتفع 1.7 في المائة، بعدما سجل البنك زيادة في صافي ربح تسعة أشهر. كما ارتفع سهم "الدار العقارية" 0.45 في المائة، وزاد سهم "دانة غاز" 0.11 في المائة.

واستقر مؤشر البحرين عند 1527 نقطة، وزاد مؤشر مسقط 0.3 في المائة إلى 4016 نقطة، ونزل مؤشر الكويت 0.8 في المائة إلى 6252 نقطة.

وفي القاهرة، زاد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.2 في المائة إلى 14239 نقطة، مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 1.4 في المائة، بينما ارتفع سهم "القابضة المصرية الكويتية" 1.5 في المائة.

لكن سهم "القلعة القابضة" تراجع 0.8 في المائة، رغم قول الشركة إنها ستزيد إنتاج مصفاتها.

وقال رئيس مجلس إدارة القلعة لـ"رويترز"، إن الشركة ستزيد الطاقة الإنتاجية لمصفاتها إلى 5.5 مليون طن سنويا من المنتجات النفطية في 2021، من 4.2 مليون طن حاليا.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للشراء بصافي 119.6 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب والعرب للبيع بصافي 118.3 مليون جنيه و1.2 ألف جنيه على التوالي.