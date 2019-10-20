اكتشاف أقدم لؤلؤة طبيعية في العالم في جزيرة "مروح" في أبوظبي

عثر علماء الآثار بالعاصمة الإماراتية أبوظبي على "أقدم لؤلؤة في العالم"، تعود إلى العصر الحجري الحديث.

وقال رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي محمد خليفة إن اللؤلؤة عثر عليها في موقع أثري بجزيرة مروّح قبالة سواحل أبوظبي، وأطلق عليها اسم "لؤلؤة أبوظبي".

وأضاف أن الطبقات التي تغطي اللؤلؤة تظهر أنها تعود إلى العصر الحجري الحديث في الفترة ما بين 5600-5800 قبل الميلاد، ويعد هذا الاكتشاف دليلاً على وجود مهنة صيد اللؤلؤ والمحار في دولة الإمارات منذ ما يقارب 8 آلاف عام، وهو أقدم دليل مكتشف على صيد اللؤلؤ في العالم.

وأوضح أن "لؤلؤة أبوظبي" التاريخية ، والتي لا تقدر بثمن، ستعرض لأول مرة أمام الجمهور في متخف اللوفر أبوظبي. وتعدّ جزيرة مروّح واحدة من أهم المواقع الأثرية بأبوظبي، وتجري فيها أعمال تنقيب للكشف عن معلومات أثرية تكشف جوانب من تاريخ وحياة البشر القدامى في أبوظبي.

وكشفت أحدث عمليات التنقيب في جزيرة مروّح، عن أقدم قرية معروفة استوطنها الإنسان في إمارة أبوظبي قبل حوالي 8 آلاف عام، والتي أظهرت أدلة جديدة تلقي الضوء على الممارسات المعمارية والفنية والتقنية المتقدمة التي استخدمها سكان أبوظبي الأوائل في فترات تاريخية مبكرة جداً ترجع إلى العصر الحجري الحديث.