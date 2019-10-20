وزير الاقتصاد الألماني: لا مشكلة في تمديد أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

لا يرى وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير مشكلة في تأجيل اتخاذ القرار بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في البرلمان البريطاني. وقال ألتماير لصحيفة "بيلد" الألمانية: "سيكون حلا جيدا ومنظما، عندما يتوجه (رئيس وزراء بريطانيا) بوريس جونسون حاليا للبرلمان ليبحث عن حل يتجاوز التوجهات الحزبية".

وأضاف الوزير: "إذا كان من الضروري تمديد (أجل البريسكت) لبضعة أسابيع، فليس لدي مشكلة مع ذلك"، ولكنه حذر في الوقت نفسه من أن يكون هناك مقامرة أخرى على السلطة في بريطانيا قد تعرض أماكن العمل والرخاء للخطر.

يذكر أن مجلس العموم البريطاني أرجأ اتخاذ قرار بشأن اتفاق "بريكست" أمس السبت. وبناء على ذلك، طلبت لندن من الاتحاد الأوروبي تمديد مهلة الخروج حتى نهاية يناير المقبل.

وأوضح جونسون أنه لا يزال يرغب في المصادقة على الاتفاق قبل 31 أكتوبر الجاري، من أجل إتمام الانسحاب بشكل منظم.