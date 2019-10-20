صفقتان خاصتان في سوق الأسهم السعودية بقيمة 16 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم، إجراء صفقتان خاصتان بنحو 15.99 مليون ريال على نحو 193.4 ألف سهم تمت على عدة شركات مدرجة في السوق الرئيسية.

في حين يتداول السوق السعودية في المناطق الخضراء عند مستوى 7775 نقطة، حيث كسب السوق نحو 141 نقطة، بنسبة إرتفاع بلغت 1.85 في المائة، وبلغت السيولة المتداولة نحو 1.8 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 77.7 مليون سهم.