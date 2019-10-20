هدف" يدعو الباحثين عن عمل ورواد الأعمال إلى التسجيل إلكترونيا في "لقاءات الدمام"

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الطلاب والطالبات والباحثين والباحثات عـن عمل، والموظفين والموظفات في القطاع الخاص، ورواد ورائدات الأعمـال، وأصحاب العمل إلى التسجيل إلكترونيا في ملتقى لقاءات "هدف" في الدمام (لقاءات) وذلك للاستفادة من برامج وممكنات دعم التأهيل والتدريب والتوظيف التي يحتضنها الملتقى الذي سيعقد يوم الأحد 27 أكتوبر ويستمر لمدة 3 أيام. ويهدف الملتقى إلى الاستثمار في رأس المال البشري ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية كما يستهدف عملاء "هدف" المستفيدين وهم : منشآت القطاع الخـاص والباحثين والباحثات عن عمل وطلاب المرحلة الثانوية فما فوق وموظفي وموظفات القطاع الخاص ورواد ورائدات الأعمال حيث يصاحب الملتقـى معرض لتوظيف الباحثين والباحثات عـن العمل في المنشآت المشـاركة في الملتقى وورش عمل توعوية للمشاركين إضافة إلى مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة.

ويأتي ملتقى لقاءات الدمام 2019 امتدادا لمعرض لقاءات الرياض وجدة وذلك بعد إطلاق الصندوق لعدد من المبادرات والبرامج الوطنيـة للتوسـع فـي الدعم المالي لمنشآت القطاع الخاص ولدعم تأهيل وتدريب وتوظيف الكوادر الوطنية من خلال عدد من البرامج منها برنامـج دعم التوظيف لرفـع المهـارات برنامـج التدريب على رأس العمل (تمهير) وبرنامج التدريب في المعاهد غير الربحية وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول) وبرنامج دعم ضيافة الأطفال للمرأة العاملة (قرة) وغيرهـا من البرامج. ويعقد الملتقى بمشاركة عدد كبير من المختصين والمهتمين في تنمية الموارد البشرية والكوادر الوطنية المؤهلة وممثلي القطاع الخـاص ومسؤولي الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل إذ تم تخصيص مسارات محددة لكل شريحة مـن الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديم خدمات مباشرة وموجهة لكل فئة. ويهدف الملتقى إلى رفع المستوى المعرفي لأصحاب العلاقة بسوق العمل من خلال ورش العمل والندوات والمحاضرات التوعوية والإرشادية التي ستعقد وتحقيق شراكات إيجابية مع عدد من الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص وإتاحة فرص تمكين وتأهيل وتدريب وتوظيف تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وبناء قاعدة بيانات بالمختصين وأصحاب العلاقة في سوق العمل.

ويحتوي الملتقى على مسارات تخدم جميع العملاء والمستفيدين وتقدم الخدمات والبرامج التي يقدمها الصندوق ويشتمل كل مسار على مجموعة مـن الخدمات والإمكانات وبرامج الدعم وورش العمل والندوات واللقاءات الموجهـة لضمان استفادة كل الفئات المستهدفة في الملتقى وهي : مسار الباحثين والباحثات عن العمل ويهدف إلى توجيه وإرشاد الباحثين عن العمل ومساعدتهم في إيجاد الفرص لهم وتوجيههم إلى جميع المنصات التي يمكنهم من خلالها الحصول على فرص وظيفية إضافة إلى معرض توظيف مصاحب للملتقى ومسار الطلاب والطالبات الذي يقدم الإرشاد المهني للطلاب في مراحل دراسية مختلفة فيما يخص توجيههم وتهيئتهم لسوق العمل وإجراء اختبارات متخصصة تساعدهم في التعرف على ميولهم الوظيفية ومكامن الإبداع لديهم ومسار موظفي وموظفات القطاع الخاص الذي يدعم الموظفين على رأس العمل من خلال التوعية والتطوير والتدريب للتقدم في المسار الوظيفي إضافة إلى التعرف على الدعم الموجه لهم والمقدم من "هدف" ومسار أصحاب العمل الذي يهدف إلى توعية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل لمساعدتهم على رفع نسب التوطين وتزويدهم بالكوادر الوطنية المؤهلة للعمل لديهم بالإضافة إلى التعرف على الدعم الموجه لهم والمقدم من الصندوق ومسار رواد ورائدات الأعمال الذي يهدف إلى توعية وتقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال وتوجيههم إلى الفرص المتاحة لهم من تدريب وتمويل وحاضنات أعمال وغيرها. كما يتيح ملتقى لقاءات الدمام 2019 جملة من الخدمات والبرامج من أبرزها الموائمة، إلى جانب توجيه طلاب العمل للفرص الوظيفية المناسبة لهم من خلال نظام إلكتروني.