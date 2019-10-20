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أخبار اقتصادية- عالمية

الاحتجاجات المتواصلة تجبر لبنان على إغلاق البنوك غدا الاثنين

"الاقتصادية" من الرياض

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام نقلا عن جمعية المصارف اللبنانية قولها إن جميع البنوك ستظل مغلقة غدا الاثنين بسبب الاحتجاجات.

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لبنان البنوك الاقتصاد الليرة المظاهرات

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