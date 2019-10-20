الاحتجاجات المتواصلة تجبر لبنان على إغلاق البنوك غدا الاثنين

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام نقلا عن جمعية المصارف اللبنانية قولها إن جميع البنوك ستظل مغلقة غدا الاثنين بسبب الاحتجاجات.