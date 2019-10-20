أمير المدينة المنورة يدشن فعاليات مبادرة «خير أمة»

دشن الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، فعاليات مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة" لجامعة طيبة وإدارة التعليم في المنطقة، في مدرسة دار الأبرار الثانوية.

أعرب أمير المدينة المنورة عن اعتزازه بمشاركة المعلمين والمعلمات في برامج وأنشطة مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة"، مضيفا "نقدر الجهود التطوعية لجميع الكوادر التعليمية التي تبنت برامج المبادرة، لتحويل تلك القيم إلى ثقافة وسلوك اجتماعي، يغرس في نفوس الطلاب والطالبات".

وأكد الأمير فيصل بن سلمان -خلال لقاء منسقي مبادرة "خير أمة" من المعلمين في مدارس تعليم المدينة المنورة- أن مبادرة "خير أمة" تنبثق من القيم الإنسانية الموجودة في المجتمع.

بطبيعة الحال، مشيرا إلى أن تفعيل هذه النوعية من البرامج والفعاليات في المؤسسات التعليمية تسهم في تعزيز القيم الإسلامية بين النشء، ليكون سلوكا اجتماعيا لدى الأجيال القادمة.

وزار أمير المنطقة أحد الفصول الدراسية في المدرسة وفصول الدمج لطلاب التربية الخاصة، إضافة إلى الاطلاع على الخدمات التي تقدمها العيادة الطبية المدرسية، ثم انتقل إلى مقر معرض التعليم العام لمبادرة "خير أمة" في الصالة الرياضية، واطلع على تفاصيل المعرض وأنشطة الطلاب المشاركين في المبادرة.