هذا القول كناية عن المواعيد الكاذبة تشبيها لها بمواعيد عرقوب، وهو رجل كان يَعِِدُ ويكذب في وعده فَضُرِب به المثل في خلف الوعد؛ إذ كان يملك بستانا فَوَعَدَ أخاه بأن يعطيه طَلْع نخلة، فلما أطلعت، قال لأخيه: دعها حتى تصير بلحاً، فلما أبلحت، قال له: دعها حتى تُلَوِّن، فلما لَوَّنت، قال له: دعها حتى تُرْطِب، فلما أرطبت سرى إليها عُرْقوب في الليل فقطعها وأَخَذَها فصار يُضرب به المثل في عدم الوفاء بالوعد.
؛ قال كعب بن زهير:
كانت مواعيد عرقوب لها مثلا
وما مواعيدها إلا الأباطيلُ
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