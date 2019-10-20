حملة لتوعية طلاب «الابتدائي» بمشكلات الأسنان

أسهمت حملة توعوية ميدانية مركزة، تستهدف طلاب المرحلة الابتدائية في تخفيض نسب مشكلات الأسنان واللثة، من خلال معالجتها، والتثقيف بكيفية تلافيها والطرق الصحيحة في الحفاظ عليها.

ونظم قسم الدراسات العليا في طب الأسنان المتقدم بالتعاون مع قسم الرعاية الأولية في الحرس الوطني في الرياض حملة توعوية للمحافظة على الأسنان ووقايتها من التسوس.

قدمها الدكتور خالد الحربي، والدكتور محمد الفدا من قسم طب الأسنان المتقدم، والدراسات العليا، والشؤون الصحية في الحرس الوطني، والدكتور محمد التويجري من قسم الأسنان في مركز الرعاية الأولية، فيما قام بتقديم الخدمات العلاجية الدكتور سلطان الغميز من قسم الأسنان في مركز الملك عبدالعزيز.

وقال الدكتور خالد الحربي، "إن الحملة تستهدف طلاب الصفوف الأولية في المدارس الابتدائية في مدينة الملك عبدالعزيز السكنية، تم من خلالها تقديم عرض توضيحي مبسط عن كيفية العناية بصحة الفم والأسنان، كما تم تقديم هدايا تحفيزية للطلاب في نهاية الحملة".