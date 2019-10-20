السليم: الرخصة الآسيوية قد تسحب من الـ 9

أكد لـ"الاقتصادية" محمد السليم، رئيس لجنة تراخيص الأندية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أنهم يتابعون القضايا التي تصدر فيها أحكام نهائية في حق الأندية التي حصلت على رخصة المشاركة في دوري أبطال آسيا، لسدادها وتزويد الإدارة بالمستندات، وقال "في حال عدم الإيفاء ستتخذ إجراءات متدرجة قد تصل إلى سحب الرخصة ويتم ذلك بمتابعة من إدارة التراخيص في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

وحصلت تسعة أندية على الرخصة الآسيوية، وهي: الهلال، النصر، التعاون، الأهلي، الشباب، الفيصلي، الفتح، الاتفاق، والفيحاء، فيما لم يقدم الاتحاد، قائمة من فشلوا في الحصول عليها إلى جانب ـ الوحدة، الرائد، الحزم، أبها، ضمك، والعدالة.

وقال السليم "الحديث عن الأندية التي لم تحصل على الرخصة، أمر يعود لها، ولا أستطيع التطرق لهذا الأمر، لكن بشكل عام فإن عدم حصولها على الرخصة يعني أنها لم تكمل المعايير الخمسة المطلوب استيفاؤها ـ الرياضية، الإدارية، القانونية، المالية، والبنى التحتية، وقد تكون الأندية استوفت جزءا منها ولم تكمل الباقي، لكن لا يزال هناك مرحلة استئناف لخمسة أيام".

وأضاف "المعايير لها مواعيد محددة كان آخرها المعيار المالي، والأندية لديها إدارات محترفة تعرف جيدا المتطلبات المطلوبة منها للحصول على الرخصة".

وأثنى على العمل الاحترافي لإدارة التراخيص في متابعة جميع قضايا الأندية المحلية أو الخارجية، وقال "مهاجان ناير، مدير إدارة التراخيص، في آخر زيارة له قبل شهرين لرابطة دوري المحترفين السعودي، أثنى على العمل".