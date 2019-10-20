العطوي: لن نستسلم للخسائر

استبعد الوطني خالد العطوي، مدرب فريق الاتفاق لكرة القدم، أن تكون الهزيمة من الشباب 1 /2، في الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ستؤثر في معنوياتهم، وقال لـ"الاقتصادية"، قدمنا مستوى مميزا، ولم ينقصنا سوى الفوز، لكن الحظ عاندنا كثيرا"، مبينا أنه راضٍ عن أداء لاعبيه لأنهم نفذوا المطلوب منهم فوق أرضية الملعب.

وتابع "لن نستسلم للخسائر المتتالية، بل سنعمل ونرفع من معدل المجهود خلال المرحلة المقبلة، لأننا في الطريق الصحيح، واللاعبون محترفون يدركون أهمية المرحلة الحالية، كما أنهم يعرفون مدى ثقتنا في إمكاناتهم مع الثقة في العمل الذي يقدمه الجهاز الفني، ونؤمن جميعا بأننا سنتخطى هذه المرحلة".

يشار إلى أن الاتفاق (6 نقاط)، خسر للمرة الرابعة تواليا والخامسة في سجلاته حتى الآن في دوري المحترفين، بعد أن فقد النقاط كاملة في مبارياته أمام كل من ـ الفيصلي 0 /1، أبها 0 /1، الهلال 1 /4، وقبلها الأهلي 1 /2، مقابل الفوز على الوحدة 2 /0، والحزم 6 /0.