أسيس: غياب شفيع.. غير سعيد

وصف البرازيلي رافاييل أسيس محترف فريق الفيحاء لكرة القدم، مباراة أبها اليوم ضمن الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بالمصيرية والصعبة كونها تأتي بعد سلسلة نتائج سلبية قبل فترة التوقف الأخيرة التي كانت فرصة جيدة لترتيب الأوراق واستعادة التوازن من أجل العودة لتقديم المستويات الفنية.

وعد أسيس غياب الحارس الدولي الأردني عامر شفيع عن المباراة غيابا لعنصر مهم في الفريق، وقال "إنه أمر غير سعيد بالنسبة لنا، لكن الفريق لديه البديل الجاهز". وكان الفيحاء قد أعلن غياب شفيع لمدة عشرة أيام يخضع فيها لبرنامج علاجي بسبب إصابته في الكتف خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام نيبال في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.