هاسي: أخرجونا من جو اللعب

أكد البلجيكي بنسيك هاسي مدرب فريق الرائد لكرة القدم، أن الخسارة أمام النصر 0 / 2 أمس في الجولة السابعة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، غير مستحقة عطفا على المستوى الذي قدمه اللاعبون خصوصا في الشوط الثاني، وقال "سيطرنا على مجريات اللعب في الشوط الثاني تماما، وأهدرنا عديدا من الفرص كانت كفيلة بتغيير واقع المباراة التي عدها من أجمل المباريات التي لعبها، وكانت أمام فريق قوي".
وأضاف خلال المؤتمر الصحافي "من واقع مجريات اللعب، كان بالإمكان الخروج بالتعادل على أقل تقدير، وفقط جزئيات حدثت في آخر المباراة أخرجتنا من جو اللعب جاء منها الهدف الثاني للنصر". وتابع "بقدر سعادتي بهذا المستوى، لكنني حزين للخسارة غير المستحقة، وهذه المباراة تذكرني بمباراة الاتحاد 1 / 3 عندما قدمنا مستوى وخسرنا حينها النتيجة ونحن لا نستحقها".
ورفض هاسي التعليق على أداء حكم المباراة، واكتفى بالقول في حادثة المغربي نور الدين أمرابط مهاجم النصر مع الحارس الجزائري عزالدين دوخة، وقال "لا أحب التحدث عن التحكيم، وما حصل من أمرابط تجاه دوخة كان يستحق البطاقة الحمراء".
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