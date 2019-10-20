الاتحاد الضحية الخامسة للوحدة

أزم فريق الوحدة لكرة القدم، وضع الاتحاد، بعد أن تغلب عليه بهدف، فيما استعاد النصر ذاكرة الانتصارات على حساب الرائد 2 /0، وفاز الشباب على الاتفاق 2 /1، لحساب الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وارتقى الوحدة إلى وصافة الترتيب بـ(15 نقطة)، الشباب رابعا بـ(12 نقطة) النصر (11 نقطة)، بينما تجمد الاتحاد عند (9 نقاط)، الاتفاق (6 نقاط)، والرائد (5 نقاط).

وظفر الشباب بالمليون بعد أن تخطى عدد حضور جماهيره 6172 متفرجا، وكذلك الوحدة بجماهير بلغت 10756 متفرجا، ولم يحصل الرائد على المليون بعد أن حضر 6700 متفرج.

في مكة المكرمة، ضرب الوحدة من جديد على ملعب النار، ففاز على الاتحاد بهدف لاعبه البرازيلي ماركوس جوليرمي (33)، ليحقق الانتصار الخامس تواليا بعد أن سبقه بتخطي ضمك بهدف، الفتح 2 /0، الفيحاء بهدف، والأهلي 2 /1.

وفي بريدة، استعاد النصر طريق الفوز بعد فقده أمام الأهلي والشباب بالتعادل السلبي، والخسارة من الحزم بهدف، حيث تغلب على الرائد 2 /0 افتتحها المغربي عبدالرزاق حمدالله (18)، قبل أن يضيف البديل يحيى الشهري الهدف الثاني (93).

وفي الرياض، غنم الشباب النقاط كاملة أمام الاتفاق 2 /1، حيث سجل البرازيلي سبستيان جونيور، الهدف لأصحاب الأرض (26)، قبل أن يتعادل سيدريك يامبيري لاعب إفريقيا الوسطى للاتفاق (71)، إلا أن الأرجنتيني كريستيان جوانكا، أهدى فريقه النقاط (74).

وتختتم المرحلة السابعة، بمباراتين اليوم حيث يستقبل أبها (7 نقاط)، نظيره الفيحاء (5 نقاط)، بينما يلتقي الفيصلي (11 نقطة)، بالحزم (10 نقاط).