هنري: جوميز صديقي .. لم أشاهده

أوضح الفرنسي تييري هنري مساعد مدرب منتخب بلجيكا لكرة القدم، أنه يملك علاقة جيدة تربطه بمواطنه بافيتيمبي جوميز مهاجم فريق الهلال لكرة القدم، وقال، "جوميز يعد صديقا وتواصلت معه في السابق حينما كان يلعب في الدوري التركي وكنت متابعا له، ومع الأسف لم أستطع أن أشاهد مباريات له مع الهلال، لكن أعلم أنه يقدم مستويات مميزة وهذا ليس غريبا عنه بحكم أنه يملك إمكانات مميزة".

وأضاف هنري الذي يزور السعودية حاليا، "سعيد بالوجود هنا، الذي حظيت فيه بمقابلة كثير من الجماهير العاشقة لكرة القدم، ووجدت عندهم مخزونا ثقافيا ورياضيا كبيرا.

وكان مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" قد استضاف هنري خلال النسخة الثانية من موسم "إثراء" الإبداعي "تنوين"، تعزيزا لجهوده في جمع المواهب المحلية بالخبرات العالمية،

وجاءت زيارة هنري ليكون مع جمهوره عبر لقاءين حمل الأول اسم "ليلة مع تييري هنري" أمس الأول، تناول خلاله تجربته في كرة القدم، وأبرز المواقف التي مر بها وهو على أرضية الملعب.

وكان لقاؤه الثاني على هيئة محاضرة في مسرح "إثراء" بعنوان "اللعب" استعرض فيها أهمية اللعب ومسيرته التاريخية في كرة القدم كلاعب ومدرب، وأهم البطولات التي نالها وذكرياته مع الفرق التي لعب فيها وكذلك تمثيله لمنتخب بلاده وفوزه بكأس العالم 1998، إضافة إلى طرح الفروقات بين تدريب كرة القدم واللعب بها.

يذكر أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" يسعى من خلال موسم الإبداع "تنوين" إلى وضع معايير جديدة للتميز في السعودية في مجال صناعة الثقافة والإبداع، ويهدف إلى تطوير وتقديم منتجات معرفية مبتكرة، إضافة إلى إيجاد القيمة المضافة المرجوة من خلال علاقاته مع الشركاء والزوار عن طريق تحفيز استدامة المجتمعات الإبداعية والثقافية، ويتمثل ذلك من خلال دعم وإبراز المواهب في بيئة محفزة على إنتاج وتبادل المعرفة.