"صندوق النقد" يؤجل تعديل حقوق التصويت للاقتصادات الناشئة

توافق وزراء المالية في صندوق النقد الدولي أمس على مضاعفة المبالغ، التي يمكن لهذه المؤسسة المالية العالمية استخدامها لمساعدة دول تعاني صعوبات، لكنهم قرروا إرجاء البت في منح مزيد من الأصوات للاقتصادات الناشئة الكبرى.

وبحسب "الفرنسية"، يعمل الصندوق على تعديل حصص التصويت من أجل إعطاء وزن أكبر للاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل، لكن عددا من القوى الكبرى التقليدية ترفض ذلك، خوفا من إضعاف نفوذها في المؤسسة.

وعلى الرغم من وعد باستكمال التوزيع الجديد لحصص التصويت، لم تطرح القضية في الاجتماعات السنوية للصندوق خلال الأسبوع الجاري وقرر وزراء المالية بدلا من ذلك إعادة النظر فيها بحلول كانون الأول (ديسمبر) 2023، حسبما ورد في بيان للصندوق.

وقال البيان إن توزيعا جديدا لحقوق التصويت "يتوقع أن يؤدي إلى زيادة في حصص الاقتصادات الحيوية بما يتماشى مع مواقعها في الاقتصاد العالمي".

وتهيمن الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا تقليديا على المؤسسة المالية، التي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

لكن الاقتصادات الناشئة الكبرى، التي تسهم بشكل متزايد في إجمالي الإنتاج العالمي تحذر من أنه دون تغيير في بنية السلطة في صندوق النقد الدولي، يمكن أن تفقد هذه المؤسسة شرعيتها وقدرتها على التأثير على السياسات الاقتصادية.

لكن الهيئة الإدارية للمؤسسة المالية الدولية وافقت حسب البيان، على خطة لدعم موارد الإقراض في الأزمات، تقضي بمضاعفة رأسمال صندوق مؤقت ليبلغ 500 مليار دولار، تموله 40 من البلدان الـ 189 الأعضاء في صندوق النقد الدولي.

ويأتي الجزء الأكبر من موارد الصندوق من حصص مساهمة أعضائه، لكن بما أن مراجعة مسألة حصص التصويت أرجئت، ستعتمد المؤسسة المالية على "الصندوق الخاص" الذي سمي "الترتيبات الجديدة للإقراض" لضمان حصوله على موارد كافية تمكنه من مواجهة أي أزمة جديدة.

وهذا الصندوق الخاص، تراجعت أهميته بعد الأزمة المالية العالمية، وأقرت الخطة الجديدة المتعلقة به لخمسة أعوام تنتهي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022.

وترحب كريستالينا جورجييفا، المديرة الجديدة لصندوق النقد الدولي "بهذا التأييد الواسع الذي يبرهن على الدعم القوي لعضوينا في مهمة الصندوق الخاص".

وخلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، دعت واشنطن القوى الكبرى الأخرى في العالم إلى العمل من أجل تحفيز النمو الاقتصادي.

من جهتها، دعت واشنطن القوى الكبرى الرئيسة الأخرى في العالم للعمل من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، دون أن تأتي على ذكر الحرب التجارية الأمريكية الصينية، محملة زيادة مدخرات الدول مسؤولية التباطؤ العالمي الحالي، ما أضعف الاستثمارات في الصين وأوروبا.

وأوضح ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي في بيان، أصدره في ختام الاجتماعات، أن الاقتصاد الأمريكي يتقدم على الساحة الدولية، ومن المتوقع أن يحقق نموا أسرع بفضل التخفيضات الضريبية والإصلاحات التي يقوم بها الرئيس دونالد ترمب.

وتتعارض تصريحات منوتشين مع تحذيرات سابقة لصندوق النقد من أن الحرب التجارية بين واشنطن وبكين ستكلف الاقتصاد العالمي 0.8 في المائة من النمو العام المقبل وحده، وستؤثر على الاستثمارات التجارية في الولايات المتحدة.

ودعا الصندوق إلى تحفيز أكبر للاقتصاد وخفض تقديراته الاقتصادية العالمية للفصل الرابع من العام الجاري، مشيرا إلى حروب ترمب التجارية كسبب رئيس للوهن.

ورأى منوتشين أنه "إذا لم تتخذ دول العالم إجراءات، فإن التباطؤ في الصين وألمانيا وأوروبا يمكن أن يكون أطول أو أعمق مما كان متوقعا في البداية".

وأضاف أن "هناك مساحة واسعة للتخفيضات الضريبية وغيرها من الإجراءات المالية" لتحفيز انتعاش النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن "ضعف الطلب وأسعار الفائدة المنخفضة هي أعراض لزيادة كبيرة في المدخرات، التي لا يتم توظيفها بشكل منتج ضمن الاقتصادات المحلية في الصين وألمانيا وهولندا وغيرها من الاقتصادات الكبرى".

وسجل الاقتصاد الصيني تباطؤا كبيرا في النمو الذي بلغ أدنى مستوى منذ 27 عاما في الربع الثالث من العام.

وأفاد المكتب الوطني الصيني للإحصاء أن نمو إجمالي الناتج الداخلي انخفض إلى 6 في المائة في الفصل الأخير، مقابل 6.2 في المائة في الفصل الذي سبقه.

وتفوقت الولايات المتحدة على الاقتصادات الصناعية الأخرى هذا العام، لكن هناك مؤشرات متزايدة إلى أن الحروب التجارية، التي قام بها ترمب أضرت بالصناعات الأمريكية والقطاع الزراعي بشكل خاص بسبب ضعف الصادرات.

