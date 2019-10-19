رئيس وزراء إيرلندا: ينبغي موافقة الاتحاد الأوروبي على تمديد خروج بريطانيا

قال رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار اليوم إنه ينبغي على جميع رؤساء دول وحكومات الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي أن توافق بالاجماع على منح بريطانيا تمديدا بعد الموعد النهائي المحدد لخروجها من التكتل الأوروبي في 31 أكتوبر.

وأضاف فارادكار في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حتى الآن، لم يتم تقديم أي طلب بتمديد من حكومة المملكة المتحدة ... في حالة حدوث ذلك ، سيتشاور رئيس المجلس الأوروبي "دونالد تاسك" مع جميع رؤساء الدول والحكومات السبعة والعشرين حول ما إذا كنا سنمنح تمديدا أم لا. التمديد لا يمكن أن يمنح إلا بالإجماع".

وقد صوت مجلس العموم البريطاني في وقت سابق اليوم بتأجيل الموافقة على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الإ بعد الموافقة على تشريع بالمصادقة على هذا الاتفاق. ويمكن أن يجبر هذا التشريع، الذي تم تمريره مؤخرا، بريطانيا على السعي لتمديد موعد الخروج من التكتل الأوروبي.