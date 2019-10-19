لتهدئة الاحتجاجات.. وزير المالية اللبناني: لا ضرائب جديدة في الموازنة

قال وزير المال اللبناني اليوم بعد لقاء مع رئيس الوزراء سعد الحريري إنهما اتفقا على موازنة نهائية لا تتضمن أي ضرائب أو رسوم إضافية وذلك في محاولة لتهدئة احتجاجات واسعة النطاق، وفقا لـ"رويترز.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون على تويتر "سيكون هناك حل مطمئن للأزمة".