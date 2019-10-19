سيرك الشارع

بهلوانيون وفنانين يؤدون مجموعة من عروض السيرك في شوارع العاصمة الفيتنامية هانوي، التي تحولت في الفترة الأخيرة إلى اكثر مدن البلاد تشويقا."الفرنسية"
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