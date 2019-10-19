"نيوز كورب" تزود "فيسبوك" بعناوين لقسم الأخبار

أوضحت شركة "فيسبوك" أن قسم الأخبار -الذي تعتزم إطلاقه هذا الخريف- سينشر عناوين من صحيفة "وول ستريت جورنال" ومؤسسات إعلامية أخرى تابعة لـ"نيوز كورب".

وقالت "وول ستريت جورنال" -التي كانت أول من نشر النبأ- "إن "واشنطن بوست" و"بزفيد نيوز" و"بيزنس إنسايدر" توصلت أيضا إلى اتفاق مماثل مع "فيسبوك"، بحسب "رويترز".

وأضافت أن "فيسبوك" ستدفع رسوم ترخيص للمنظمات الإخبارية لتزويدها بعناوين الأخبار. وفي العام الماضي دعا روبرت مردوك مؤسس "نيوز كورب"، "فيسبوك" إلى دفع أموال مقابل نشر أخبار المؤسسات الإخبارية "الموثوق بها".

وسيشرف فريق من المحررين على انتقاء العناوين التي تظهر في قسم الأخبار، بينما ستختار خوارزمية الشركة أخبارا أخرى، حسبما ذكرت "وول ستريت جورنال".

وبعد انتقادات بأن "فيسبوك" تتبع نهجا متساهلا مع التقارير الإخبارية المزيفة وحملات التضليل المدعومة من الدول، قال مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي "إن شبكة التواصل الاجتماعي ستعطي الأولوية للأخبار الجديرة بالثقة، من خلال تحديد المنافذ الإعلامية رفيعة المستوى".