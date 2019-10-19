خرافات عن الشاي لا تصدقها

يتناول كثير من الناس خرافات لا يمكن تصديقها بشأن الشاي، النبتة ذات الشعبية الواسعة عالميا، فيما "يبتكر" آخرون أفكارا غير منطقية، إذا ما تمت إضافة مشروبات أخرى إليه.

بحسب موقع "ستاندرد ميديا"، فإن من الخرافات، أن "الشاي الأخضر أفضل من الأسود"، فربما يتصارع اثنان بشأن إذا ما كان هذا أفضل من ذاك، لكن في الحقيقة، إن كلا النوعين يأتي من نبات واحد يسمى "كاميليا سينينسيس"، ويحتوي كلاهما على كميات متساوية من مضادات الأكسدة والمعادن.

"البريطانيون اخترعوا أكياس الشاي"، خرافة أخرى يرددها البعض، إذ إن من اخترع أكياس الشاي أمة أكثر ارتباطا بالقهوة، إنهم الأمريكيون، وتشير المعلومات إلى أن أول كيس شاي ابتكره توماس سوليفان تاجر الشاي الأمريكي.

ويعتقد كثيرون أن "إضافة الحليب إلى الشاي تقلل من فاعلية الشاي باعتباره منبها"، لكن دراسات عدة أشارت إلى أن جسم الإنسان يمتص الكمية نفسها من مادة الكافيين، سواء كان الشاي نقيا أم مخلوطا بمشروب آخر.

ويظن البعض أن "تخزين الشاي لفترة طويلة يفسده"، وهذا غير صحيح، فليس للشاي تاريخ انتهاء، طالما تم حفظه في مكان مظلم وبارد. وقد يقول البعض إن "تلك الأوراق الصغيرة الطازجة تفسد بعد ستة أشهر، أو تفقد نكهتها بعد عام من التخزين"، لكن هذا غير صحيح، إن أحسنت تخزين الشاي.