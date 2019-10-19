البرلمان التايلاندي يقر مشروع موازنة العام المقبل

وافق البرلمان التايلاندي، على القراءة الأولى لمشروع الموازنة للعام المقبل بقيمة 3.2 تريليون بات (105 مليارات دولار) بالقراءة الأولى، حسبما أعلن نائب رئيس مجلس النواب اليوم السبت.

وتعد تلك الموازنة هي الأولى بالنسبة لحكومة الائتلاف المدني الجديدة بقيادة قائد المجلس العسكري السابق، الجنرال برايوت تشان أوتشا بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء "الألمانية".

وجرى تمرير مشروع الموازنة بموافقة 251 صوتا مع امتناع 234 عضوا برلمانيا عن التصويت. ويحظى الائتلاف الحاكم ، الذي يحتفظ بـ 249 مقعدا، بستة مقاعد فقط أعلى من عدد مقاعد المعارضة.