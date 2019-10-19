جونسون يؤكد أن اتفاق بريكست هو طريقة جديدة للمضي قدما

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت عند افتتاح جلسة تاريخية للبرلمان، أن اتفاق بريكست يشكل "طريقة جديدة للمضي قدماً" بالنسبة لبريطانيا والاتحاد الأوروبي، محذرا من أن أي تأجيل جديد سيكون "غير مجد ومكلفا ومدمرا".

وأشاد جونسون بـ"اتفاق جديد أفضل للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي معاً" ،حسب ما نشرت "الفرنسية"، داعياً النواب إلى "التجمّع وجمع البلاد" وتبني الاتفاق. ووصف التصويت المرتقب السبت بأنه "فرصة تاريخية لتحقيق بريكست" و"السماح للبلاد بالمضي قدماً".

وبذل جونسون جهودا شاقة في الأيام الأخيرة لإقناع النواب بدعم اتفاقه، عبر إجرائه محادثات هاتفية وظهوره على محطات التلفزيون.

وتحتاج الحكومة التي لا تتمتع بأغلبية في مجلس العموم، إلى 230 صوتا لإقرار الاتفاق الذي يُفترض أن يسمح بتسوية شروط الانفصال بعد 46 عاما من الحياة المشتركة، ما يسمح بخروج هادئ مع فترة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020 على الأقل.

