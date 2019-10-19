أنجولا وصندوق النقد الدولي يتفقان على آلية لإلغاء دعم الوقود

اتفقت أنجولا وصندوق النقد الدولي على عدم قيام لواندا بإلغاء الدعم عن الوقود، قبل وضع برنامج نقدي جديد لحماية الأسر المعرضة للخطر من تداعيات زيادة الأسعار.

ونقلت وكالة "بلومبرج" اليوم السبت عن وزير مالية أنجولا، فيرا دافيز دى سوسا، قوله أمام الاجتماع المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن في وقت متأخر أمس الجمعة، إن حكومة لواندا تعمل حاليا مع صندوق النقد والبنك الدوليين لتحديد توقيت إلغاء الدعم بما يتناسب مع بدء برنامج التحويلات النقدية، الذي يجري إعداده لحماية الأسر الفقيرة.

وأشارت "بلومبرج" إلى أن دعم الوقود القائم منذ سنوات وضع ضغوطا على ميزانية ثانى أكبر منتج للبترول في القارة الافريقية، وفى الوقت الذى تم فيه تقليص المنح الخاصة بالطاقة والمياه، إلا أن الحكومة الأنجولية قررت فى مارس الماضى تقديم دعم جديد للوقود في مجالات الزراعة و مصائد الأسماك، مما أثار انتقادات من جانب صندوق النقد الدولي، وسوف تبلغ تكاليف هذه المنح خلال العام الحالى ما يعدال 386 مليون دولار بحسب ما نشرت "الالمانية".

وتوصلت أنجولا وصندوق النقد الدولي فى ديسمبر الماضى، ولأول مرة، إلى تطبيق نظام تحويلات نقدية قبل إلغاء دعم المحروقات، والمنح، وذلك خلال زيارة قامت بها رئيسة الصندوق السابقة كريستين لاجارد للواندا. ويستهدف نظام التحويلات النقدية الوصول إلى مليون أسرة أنجولية بحلول منتصف 2020، بما يتزامن مع آلية هيكلة أسعار الوقود، بحسب ما ذكره الصندوق.