زيادة إنتاج الصين من النفط الخام خلال سبتمبر

كشفت بيانات رسمية نشرتها "د ب ا" ، أن إنتاج الصين من النفط الخام حقق زيادة بنسبة 2.9 في المئة في شهر سبتمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وبزيادة واحد في المئة عن أغسطس الماضي السابق عليه.

وسجل إنتاج النفط الخام في الصين 15.64 مليون طن الشهر الماضي، ليصل إجمالي الإنتاج خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام إلى 1431.3 مليون طن.

والصين أحد أكبر مستوردي النفط الخام في العالم.

وبحسب بيانات مصلحة الدولة للإحصاء التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت، وصل حجم استيراد البلاد من النفط في سبتمبر الماضي إلى 41.24 مليون طن، بزيادة قدرها 10.8 في المئة على أساس سنوي، ولكن بانخفاض قدره 930 ألف طن على أساس شهري.

وبلغ حجم كمية النفط التي جرت معالجتها بالصين في سبتمبر الماضي حوالي 56.49 مليون طن، بزيادة 9.4 في المئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وزيادة 6.9 في المئة في أغسطس السابق عليه. وتسعى الصين إلى زيادة إنتاجها السنوي من النفط المحلي إلى أكثر من 200 مليون طن بحلول عام 2020. وكان الإنتاج وصل إلى 190 مليون طن في عام 2018.