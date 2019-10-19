كتف النصر محجوز لـ «توصيل الأطعمة»

وقعت إدارة نادي النصر عقد شراكة مع "وصل" ليصبح شريك نادي النصر الرسمي في مجال منصات التواصل، حيث سيحصل الأخير على عدد من المزايا والحقوق الإعلانية كما سيظهر شعاره على منطقة الكتف في قمصان الفريق.

من جانبه، أكد ناصر الجميد عضو مجلس إدارة النصر حرص النادي على تفعيل الجانب الاستثماري من خلال التوقيع مع عدد من الشركات الرائدة التي تليق بمكانة وجماهيرية النصر وتضمن موارد مالية إضافية.

من جانبه، قال عبدالعزيز الخريف رئيس وصل "هذا العقد يمثل نقلة نوعية في مسيرة "وصل" التي تعد من الشركات الرائدة في مجال توصيل الأطعمة داخل المدن التي تعتمد فيها على تقنياتها ومنصاتها الإلكترونية المتطورة التي تضمن زيادة الكفاءة والجودة في توصيل الأطعمة عبر تطبيقات الجوال".

يذكر أن النصر وقع الأسبوع الماضي عقد شراكة مع "ماء نقي" حيث وضعت شعارها على "الشورت"، مع إطلاق ماء باسم "قطرة النصر".

فنيا، اختتم النصر تدريباته استعدادا للقاء الرائد اليوم ضمن الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بمناورة على منتصف الملعب طبق خلالها المدرب فيتوريا بعض التدريبات التكتيكية.