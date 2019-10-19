«نمو» تنهي الأسبوع على ارتفاع 5.6 %

أنهت السوق الموازية "نمو" الأسبوع على ارتفاع 5.6 في المائة بما يعادل نحو 195 نقطة لتغلق عند 3685 نقطة. وكانت أعلى نقطة عند 3708 نقاط بمكاسب 6.3 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 3398 نقطة فاقدة 2.6 في المائة.
وتراجعت قيم التداول بنسبة 51 في المائة "15 مليون ريال"، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 53 في المائة "874 ألف سهم" لتصل إلى 783 ألف سهم.
أما الصفقات فتراجعت 37 في المائة "938 صفقة" لتصل إلى 1563 صفقة.
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