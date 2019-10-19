العمري: الميدان هو الفيصل

يجزم محمد العمري مدافع فريق الرائد لكرة القدم، أن فريقه سيخوض أمام النصر اليوم ضمن الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين مواجهة صعبة عليهم وعلى الضيف عندما يلعبان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة. وقال لـ"الاقتصادية" العمري "هي صعبة علينا وعلى النصر، لأننا نلعب أمام حامل اللقب إضافة إلى أن النصر فريق قوي وقادر على الفوز حتى لو لم يظهر بمستواه في الجولات الست الماضية في الدوري يظل فريقا قويا ومنافسا على اللقب الحالي، ويملك لاعبين جيدين".

وأضاف "أيضا الرائد فريق قوي، وسندخل المباراة ونحن عازمون على الفوز والظفر بالنقاط الثلاث مع احترام الخصم والتركيز داخل الملعب، وسيكون لنا كلمة، وليس لدينا أي خوف من أي فريق، والخوف ألا نكون في يومنا فقط".

وكشف العمري أن فريقه خلال فترة توقف الدوري خاض عددا من المباريات الودية حتى لا يبتعد عن أجواء المباريات الرسمية، وقال "حتى الآن نعد الوضع النقطي جيدا ونطمح في المزيد، والمباريات الكبيرة والجماهيرية دائما ما تكون مثيرة وتتسم بالندية، وأتمنى أن يكون الحظ حليفنا في الفوز وتحقيق النقاط حتى إن كان الفريق الخصم النصر، وهذا الموسم لا يوجد فريق كبير وفريق أقل، حيث شاهدنا مباريات مع فرق كبيرة تخسر وتتعادل من فرق أقل، وهنا نقول الميدان هو الفيصل بين الفريقين، ولدي تفاؤل اليوم سنخرج بنتيجة إيجابية ونفرح جماهيرنا".