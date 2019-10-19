الوحدة والاتحاد .. صراع «العمادة»

يستقبل فريق الوحدة لكرة القدم، نظيره الاتحاد، في مواجهة ساخنة عنوانها الأبرز صراع "العمادة"، بينما يحل النصر ضيفا ثقيلا على الرائد، والشباب مع الاتفاق، ضمن المرحلة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويمتلك الوحدة (12 نقطة)، الاتحاد (9 نقاط)، الشباب (9 نقاط)، النصر (8 نقاط)، الاتفاق (6 نقاط)، والرائد (5 نقاط).

في مكة المكرمة، سيضع الوحدة نصب عينيه استكمال رحلة نتائجه المتميزة تحت قيادة مدربه الأوروجوياني دانييل كارينيو، بعد إنتصاره في أربع مباريات متتالية وبالتالي فإن جمع ثلاث نقاط جديدة سيجعل فرسان مكة ضمن الأربعة الكبار، علما بأن اللقاء يأتي بعد 215 يوما من إعلان إدارة نادي الوحدة السابقة، رفع ملفا متكاملا إلى الهيئة العامة للرياضة، مدعما بالوثاق والمستندات التاريخية، تطالب فيه بتغيير تاريخ ميلاد النادي إلى عام 1916 ـ 1334، ليضحى ناديها عميدا للأندية السعودية.

في المقابل، فإن الاتحاد، تحت قيادة مدربه التشيلي لويس سييرا، يرغب في مصالحة جماهيره بعد الخسارة من الحزم 1 /2، داخل أرضه قبل فترة التوقف الدولية، إلى جانب التقدم أكثر في سلم الترتيب.

وفي بريدة، يواجه الرائد، نظيره النصر، في تحدٍ يبحث من خلاله أصحاب الأرض تحقيق مفاجأة بإسقاط حامل اللقب، الذي يخطط بدوره إلى استعادة الانتصارات بعد تعادله مع الأهلي، من دون أهداف في الجولة الخامسة، قبل أن يتم تأجيل مباراته مع الفيصلي، في المرحلة السادسة، بسبب عدم جاهزية ملعب الملز، وانشغال ستاد الملك فهد الدولي، بموسم الرياض.

وفي الرياض، يشتعل التنافس بين الشباب والاتفاق، بعد تحويلها من ملعب الأمير فيصل بن فهد، لعدم جاهزيته إلى ستاد الأمير خالد بن سلطان، حيث يراهن أصحاب الأرض على الظفر بالنقاط الثلاث استثمارا للحالة المعنوية الجدية عقب الفوز على العدالة بهدف في المرحلة الماضية، فيما يؤمل الضيوف في تصحيح المسار وتجاوز الهزائم وآخرها في لقاء الهلال 1 /4.