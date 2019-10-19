شراحيلي: الهلال ظلمني .. وهو المستفيد الأول

يرغب أحمد شراحيلي مدافع فريق الشباب لكرة القدم في تثبيت اسمه في خريطة فريقه الأساسية والجديدة، والتأكيد كذلك على أنه صفقة ناجحة للشباب عقب انتقاله من الهلال بعقد يمتد لثلاثة أعوام، مشددا في الوقت نفسه على أنه لم يأخذ فرصته مع الهلال وهذا هو سبب غيابه الموسم الماضي عن قائمة الفريق ومن ثم رحيله من الفريق الأزرق. وأوضح شراحيلي خلال حواره مع "الاقتصادية" أن الإصابة التي تعرض لها غيبته عن الفريق محليا وخارجيا وكانت بسبب الأجواء الباردة في أبها كون الفريق انتقل من الرياض إلى أبها في يوم مباراتهم نفسه مع ضمك ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وشدد على رغبته في تحقيق حلمه بارتداء قميص الأخضر السعودي والمساهمة في بلوغه نهائيات كأس العالم 2022، وإليكم الحوار..





￼ كيف ترى فترة توقف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وما أكثر الفرق استفادة من فترة التوقف؟

فترة التوقف استفاد منها الكل على الأغلب ومن بينهم الشباب، وكانت فرصة لاستعادة الروح والمعنويات، وأيضا جهزت الفرق فيها المصابين واستعادت أغلب الأندية مصابيها وأصبحوا جاهزين، وصححت الأخطاء التي وقعت فيها فرق الدوري خلال الجولات الست، وراجع فيها المدربون طرق خوضهم مباريات الدوري وخططهم حتى الإدارات جلست مع المدربين واللاعبين لمناقشتهم وحفزتهم، وأغلب الأندية ستكون مستفيدة من فترة التوقف الحالية، لكنني أرى الهلال المستفيد الأكبر من فترة التوقف.



￼ لماذا الهلال فقط؟

لأن الهلال لديه مشاركة مهمة في الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا، ولديه عناصر مهمة مصابة في الوقت الحالي، أراحهم ومن ثم جهزهم، وكانوا يحتاجون إلى فترة توقف عن المشاركة، لذلك الهلال أكثر المستفيدين وأتمنى له التوفيق في هذا المحفل القاري الكبير.



￼ ما أقوى الفرق هذا الموسم؟

الموسم الحالي مختلف عن الموسم الماضي كثيرا حتى عن المواسم الماضية، كل الفرق تلعب بشكل مميز، وفرق القمة والوسط وحتى الفرق الصاعدة، وهناك تنافس بين فرق المسابقة على مراكز المقدمة في سلم الترتيب والنتائج وجدول الدوري يثبت ذلك، ولا يوجد هذا الموسم فريق قوي وفريق ضعيف، لكن من وجهة نظري الهلال والنصر هما الأجهز والأبرز، وأقوى المرشحين لخطف لقب الدوري.



￼ اليوم الشباب يلعب مع الاتفاق في الجولة السابعة، كيف ترى اللقاء؟

الاتفاق من الفرق المميزة ودائما مبارياتهما مثيرة، ويملك كوكبة من النجوم، لذلك ستكون المباراة مفتوحة وجميلة وستصاحبها الأهداف وستمتع الجماهير.



￼ وكيف ترى وضع فريقك الشباب هذا الموسم، وهل يستطيع المنافسة على بطولة الدوري؟

الشباب هذا العام سيكون منافسا شرسا وهو أحد أكبر فرق الدوري، ويملك عناصر مميزة محليين وأجانب، وستكون للشباب بصمة قوية في الدوري، وسيكون من الأربعة الأوائل، ويحتاج بعض الوقت ليظهر بصورته المعروفة عنه وخروج كامل قوته، وسيكون ذلك قريبا واللقب إن تحقق فهو أمر طبيعي، والشباب فريق بطولات رئيس في السعودية، ومهما غاب سيكون من أبرز المرشحين خاصة أن الدفة الإدارية يقودها رجل بخبرة خالد البلطان.



￼ متى نرى الشباب الأبرز في المسابقات المحلية من حيث المستوى والنتيجة؟

الإدارة برئاسة خالد البلطان وضعت استراتيجية لعودة الفريق لهيبته ومكانته، وأعلنت ذلك ووضعته هدفا أمام الجميع، والشباب خلال ثلاثة أعوام سيعود كما كان، مضى الموسم الأول، والموسم الحالي هو الثاني لإثبات الوجود، والموسم المقبل سيكون التحدي وسيسعد الشباب عشاقه وأنصاره وكل محبيه بالعودة لمنصات التتويج والمنافسة على كل البطولات.



￼ تعرضت للإصابة قريبا، كيف حدث ذلك؟

إصابتي عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الثالثة، وتعرضت لهذه الإصابة خلال لقاء فريقي بمضيفه ضمك ضمن الجولة الرابعة من الدوري، والفريق سافر إلى أبها في يوم المباراة نفسه، والأجواء في أبها كانت باردة جدا، وأتوقع أنها كانت سببا في إصابتي، وطلبت التبديل بعد 13 دقيقة من عمر المباراة أمام ضمك، وشارك زميلي عبدالله الشامخ في اللقاء، وأتوقع أن الأجواء أسهمت في الإصابة.



￼ هل ستبعدك الإصابة عن الملاعب طويلا؟

الحمدلله التأهيل سار بشكل سليم، وعانيت في الأسبوع الأول من الإصابة، لكن الحمدلله تحسنت كثيرا وقريبا جدا سأعود لتمثيل فريقي وربما الأسبوع المقبل.



￼ ما أسباب حضورك المميز في الجولات التي شاركت فيها بالدوري مع الفريق؟

حضوري المميز بسبب كثرة المشاركة مع الفريق واعتماد المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون﻿﻿ علي في خط الدفاع، عكس الهلال الموسم الماضي، لم أشارك كثيرا وكنت غائبا لفترة طويلة، وطبيعي ألا يكون لي وجود أو حضور، وكنت بعيدا عن أجواء المباريات مع الهلال، وأدى ذلك إلى انخفاض مستواي كثيرا، والآن أنا لاعب في الشباب بعقد يمتد لثلاثة أعوام، سأثبت نفسي في الفريق وأكون عنصرا ثابتا ورئيسا ويعتمد عليه، وأثق في نفسي وقدراتي وأتشرف بخدمة قميص الشباب وتدريجيا ساكون لاعبا أساسيا في الفريق.



￼ هل ترى أنك ظلمت في الهلال؟

نعم ظلمت في الهلال، وكان لدي كثير لأقدمه ولم آخذ فرصتي الكاملة.



￼ ما طموحاتك المستقبليه؟

طموحي الأول تمثيل المنتخب السعودي في التصفيات الحالية، وأن أسهم في بلوغ الأخضر لمونديال 2022 وأكون عنصرا رئيسا فيه، وأيضا تحقيق على الأقل بطولة الدوري السعودي للمحترفين مع الشباب الموسم الحالي أو المقبل، وكذلك تحقيق الألقاب الأخرى المحلية والخارجية.



￼ بما أنك ذكرت المنتخب، كيف ترى مستواه في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس الأمم الآسيوية 2023؟

الأخضر دائما جميل ومحفز رئيس لكل اللاعبين، وكان التعادل في المباراة الأولى أمام اليمن مخيبا للآمال، ولم يكن المستوى مرضيا للجميع، في المباراة الثانية أمام سنغافورة استفاد اللاعبون من أخطاء المباراة الأولى، وظهروا بمستوى جيد في القصيم، ومباراة أراها ممتازة ورائعة، تحقق فوزا جميلا جدا، وقدم اللاعبون مستوى مميزا توج بثلاثية نظيفة كانت قابلة للزيادة، وأمام فلسطين تحقق الأهم وهو عدم الخسارة كون اللقاء خارج الأرض، ومن وجهة نظري ما زالت الكرة بيد اللاعبين، والأخضر السعودي سيصل بعيدا في التصفيات الحالية وبإذن الله يتأهل للمونديال ويكون العنصر الأبرز في نهائيات كأس الأمم الآسيوية.