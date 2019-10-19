بخاري: الروح تخفي النقص

أوضح أمين بخاري حارس مرمى فريق الاتحاد لكرة القدم، أنه لا بد لفريقه أن يعود لمساره الصحيح بالعودة للانتصارات وحصد النقاط عندما يلاقي مضيفه الوحدة في الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقال "مستعدون تماما لمواجهة الوحدة الغريم القديم، وكسبنا الشباب ثم التعاون، بعدها مع الأسف خسرنا جولة أمام الحزم، ولا بد من العودة للمسار الصحيح في الدوري، ونريد الاستمرار في مشوار الانتصارات والعودة للمنافسة على اللقب، ولا يزال الوقت مبكرا لحسم مقاعد المقدمة والأمور بيدنا".

وأعترف بخاري بصعوبة فرق مباريات الدوري هذا العام، وقال "الدوري أصبح صعبا جدا، وكل مباراة لا تأمن نتيجتها ولا يوجد فريق كبير وفريق صغير، كل الفرق كبيرة وتقدم مستويات مذهلة، بإذن الله أنا وزملائي جاهزون تماما لمواجهة ديربي الغربية القديم، والمدرب التشيلي لويس سييرا اجتمع بنا كثيرا هذا الأسبوع، وعملنا معه على تصحيح أخطائنا، وأعددنا أنفسنا جيدا لمواجهة اليوم".

وأضاف "الاستعدادات افتقدت لفترة اللاعبين الدوليين وبعض اللاعبين بسبب الإصابات، لكن الاتحاد دائما لا يتأثر بغياب أحد، وإن حضرت الروح اختفى النقص، والجميع يعلم أن مواجهات الاتحاد مع الوحدة دائما ما تكون صعبة وقوية، ونحن عاقدو العزم للفوز وحصد النقاط الثلاث والمهمة، والنقاط ستعيدنا لترتيب أوراقنا مجددا، وجمهور الاتحاد في مكة المكرمة سيكون السند لنا بعد الله في الفوز وتخطي الوحدة".