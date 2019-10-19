الناصر: العطوي عالج السلبيات

أكد خالد الناصر مدير المركز الإعلامي في نادي الاتفاق، أن المدافع سعد الربيعي فقد كبير أمام الشباب اليوم في الجولة السابعة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقال "لعبنا مباراة قوية أمام القادسية وديا وكانت تجربة ناجحة، لكن رغم ما تحقق من ايجابيات، إلا أن إصابة الربيعي في الظهر خلالها سيجعل المدرب خالد العطوي يبحث عن بديل له، كونه سيغيب ثلاثة أسابيع، وكنا نمني أنفسنا أن يكون موجودا حتى يحدث الفارق في خط الدفاع".
وأضاف "العطوي وقف خلال فترة التوقف الماضية على جاهزية اللاعبين خاصة الذين لم يتح لهم الفرصة في المباريات الماضية، وكما أنه عالج عديد من السلبيات والأخطاء التي أدت إلى الخسائر الأخيرة". وتابع "الشباب من الفرق القوية، ولديه مجموعة جيدة من اللاعبين وسيلعب على أرضه، لكن رغم ذلك الاتفاق مميز وجاهز لكسب النقاط، والمباراة من وجهة نظري قد تكون متكافئة من حيث القوة، ونتمنى أن تكون بوابة العودة إلى نغمة الانتصارات التي افتقدناها في الفترة الأخيرة، وكلنا ثقة في اللاعبين وأنهم على قدر المسؤولية، ويدركون أهمية تعديل الصورة، ومدى حاجتنا للخروج بنتيجة جيدة تكون دافعا لنا في البحث عن مراكز متقدمة في الدوري". وشدد على أن مباريات الفريقين دائما تحظى بالحماس والإثارة، وقال"العطوي وضع التكتيك المناسب، وعلينا اللعب من أجل الفوز والتركيز على ذلك والابتعاد عن أمور أخرى قد تشتت ذهن اللاعبين".
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