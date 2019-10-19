المصيبيح: الوحدة الأكبر بـ 11 عاما

عد المؤرخ الرياضي خالد المصيبيح أن مواجهة الوحدة بنظيره الاتحاد اليوم ضمن الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، المباراة التنافسية الأولى في الكرة السعودية، وأن اللقاء هو الديربي الأول بحكم أنهم من منطقة واحدة، حيث لا يصح إطلاق اسم كلاسيكو عليه حتى وأن كان أحدهم من مكة المكرمة والآخر من جدة.

وعرفت أول مواجهة بين الوحدة والاتحاد عام 1958 قبل 61 عاما، حينها توج الوحدة بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين "كأس الملك سابقا" بفوزه 4 /0 في المباراة النهائية، وقال لـ"الاقتصادية" المصيبيح "كرة القدم المحلية انطلقت من المنطقة الغربية، وكانت مواجهات الوحدة والاتحاد بحكم أنهما الأول تأسيسا، حيث خاض الفريقان في البطولة المباراة الأولى بينهما وانتهت بالتعادل ثم تقرر إعادتها وفاز الوحدة برباعية نظيفة، كانت هاتان المباراتان وما صاحبهما من أحداث شرارة التنافس والإثارة، في المقابل لم تصل حدة التنافس بين أي فريقين في أي من مناطق المملكة إثارتها بعد، وكان ذلك في عام 1958".

ويختلف الناديان على لقب عميد الأندية بحكم التأسيس، وشدد المصيبيح على أن الوحدة تأسس أولا ثم الاتحاد، وقال "هما الأول تأسيسا بين الأندية السعودية لكن الوحدة هو الأول بفارق 11 عاما"، حيث أعلن الوحدة على موقعه الرسمي على أنه تأسس أولا عام 1916 في حين عرف الاتحاد بأن تأسيسه جاء في عام 1927 مع ذكر أنه أول نادٍ سعودي.

وتواجه الاتحاد مع الوحدة في تاريخ الدوري السعودي منذ انطلاقة 69 مباراة، كان النصيب الأكبر للانتصارات للاتحاد بـ46 انتصارا فيما حقق الوحدة 11 انتصارا، وحضر التعادل في 12 مواجهة، سجل خلالها الاتحاد 142 هدفا، وسجل الوحدة 70 هدفا.

كما التقى الفريقان في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين في 14 لقاء، فاز الاتحاد في عشر مباريات، وفاز الوحدة في مباراتين، وتعادلا أيضا في مباراتين، سجل فيها الاتحاد 27 هدفا، وسجل الوحدة 14 هدفا.

ونجح الاتحاد في الفوز في آخر لقاء 2 /0 الموسم الماضي، فيما كان آخر فوز للوحدة قبل ثلاثة أعوام، وسبعة أشهر وسبعة أيام، وتحديدا موسم 2016/ 2017.

ويملك الاتحاد أكبر نتيجة في تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين، حيث فاز 5 /3 موسم 2016 /2017.