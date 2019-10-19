الفتح .. الفوز بعد 240 يوما

استهلك فريق الفتح لكرة القدم، 240 يوما حتى يحقق انتصاره الأول منذ آخر فوز له في النسخة الماضية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث نجح في إسقاط منافسه العدالة 5 / 3، في ديربي الأحساء الذي يندرج ضمن المرحلة السابعة من المسابقة.

وكان آخر فوز للفتح، جاء على حساب الأهلي 2 / 1، ضمن الجولة الـ 21 من النسخة الماضية لدوري المحترفين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي، في الـ 20 من شباط (فبراير) الماضي قبل أن تتأرجح نتائجه في المباريات التالية ما بين الهزائم والتعادلات واستمر هذا الوضع حتى الموسم الحالي قبل أن تقرر إدارة النادي إقالة التونسي فتحي الجبال، وتعويضه بالبلجيكي يانييك فيريرا، الذي يحسب له أول انتصار بعد 240 يوما، في انتظار استكمال رحلة التعويض حينما يحل الفتح، ضيفا على الفيحاء، الجمعة المقبل في المرحلة الثامنة من دوري المحترفين.