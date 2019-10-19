الفتح .. الفوز بعد 240 يوما

استهلك فريق الفتح لكرة القدم، 240 يوما حتى يحقق انتصاره الأول منذ آخر فوز له في النسخة الماضية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث نجح في إسقاط منافسه العدالة 5 / 3، في ديربي الأحساء الذي يندرج ضمن المرحلة السابعة من المسابقة.
وكان آخر فوز للفتح، جاء على حساب الأهلي 2 / 1، ضمن الجولة الـ 21 من النسخة الماضية لدوري المحترفين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي، في الـ 20 من شباط (فبراير) الماضي قبل أن تتأرجح نتائجه في المباريات التالية ما بين الهزائم والتعادلات واستمر هذا الوضع حتى الموسم الحالي قبل أن تقرر إدارة النادي إقالة التونسي فتحي الجبال، وتعويضه بالبلجيكي يانييك فيريرا، الذي يحسب له أول انتصار بعد 240 يوما، في انتظار استكمال رحلة التعويض حينما يحل الفتح، ضيفا على الفيحاء، الجمعة المقبل في المرحلة الثامنة من دوري المحترفين.
- «نمو» تنهي الأسبوع على ارتفاع 5.6 %
- ارتفاع رأسمال «كفالة» 700 % وخفض الرسوم لدعم المناطق الواعدة
- "توتال": التوترات "الجيوسياسية" تكبد الأسواق النفطية مليوني برميل يوميا هذا العام
- مهلة نهائية لإيران لمكافحة غسل الأموال .. وتطبيق إجراءات مضادة فبراير المقبل
- "بريكست" يضع بريطانيا على مفترق طرق .. جونسون يتودد إلى البرلمان قبل تصويت حاسم
- إبقاء موارد إقراض «صندوق النقد» عند تريليون دولار
- واشنطن تعيد توزيع معدلات التعريفات الجمركية التفضيلية لاستيراد قصب السكر
- الألمان يفضلون زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة
- النفط يواصل تراجعاته الأسبوعية بفعل مخاوف تباطؤ الطلب في أكبر الدول المستهلكة
- روسيا تزاحم الغرب والصين على «الكعكة الإفريقية» عبر سلاحي التجارة والأعمال
الرياضة
- الأطرم: بيع حمدالله بالتصويت
- طائرتان تعيدان أمرابط وموسى للهلال
- ليما قبل مغادرته الرياض: قد أكون هنا
- وداع «مليوني» لـ «صانع قهوة» الهلال
- فيتوريا يرفض ابتعاث الغشيان
- تحسين وتمديد عقد حمدالله.. 5 أعوام بـ 25 مليونا
- والدة حمدالله: حصنته وشجعته
- نيجريدو يقترب من هجوم الهلال
- المالك: استثمار النصر.. مكسب
- شانج ـ وو: حمدالله.. متعب جدا
أضف تعليق