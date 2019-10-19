رابطة المحترفين: لسنا جهة تدقيق أو رقابة

أكدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أنها ليست جهة رقابة أو تدقيق لكنها على استعداد لفتح أبوابها لأي جهة مختصة إذا ما أرادت الاطلاع على أي وثائق متوافرة لديها بما يتوافق مع اللوائح والأنظمة، وقالت في بيان ردا على التساؤلات الإعلامية الواردة إليها، بخصوص ما ذكره سامي الجابر رئيس نادي الهلال الأسبق، عن رفع قوائم مالية للهلال إلى الرابطة في إحدى تغريداته في "تويتر" "تود الرابطة أن توضح أنها تتلقى نهاية كل موسم قوائم مالية خاصة بنشاط كرة القدم من نادي الهلال، وغيره من الأندية المشاركة في الدوري، وكمتطلب رئيس للحصول على رخصة المشاركة في دوري أبطال آسيا، وهي القوائم التي بالفعل تلقتها الرابطة من نادي الهلال، أما غير ذلك من التقارير فهي ليست من اختصاص الرابطة ولم يرفع لها شيء بخصوص ما يتم تداوله إعلاميا، حيث إن رابطة الدوري ليست جهة رقابة أو تدقيق لكنها على استعداد لفتح أبوابها لأي جهة رقابية مختصة إذا ما أرادت الاطلاع على أي وثائق متوافرة لدينا، وذلك بما يتوافق مع اللوائح والأنظمة".
وكان سامي قد علق على بيان الهيئة العامة للرياضة عندما أكدت أنها لم تتلق من إدارته أي بيانات أو تقارير مالية بخصوص 170 مليون ريال غير مدققة، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" وقال "مع التقدير والاحترام للإيضاح الصادر من الهيئة العامة للرياضة، الذي أشار إلى عدم تلقي الهيئة أي تقارير بخصوص الـ170 مليونا التي يتم بين الحين والآخر تداولها إعلاميا، أرغب في توضيح أنه بالفعل لم تتلق الهيئة أي تقرير مالي "منفصل" في هذا الخصوص، بل ما رفعته شركات التدقيق المالي هو قوائم مالية شاملة لنادي الهلال، رفعت في وقتها لرابطة دوري المحترفين حسب ما هو معمول به في حينه، الذي في ضوئه تم الوفاء بمتطلبات هيئة الرياضة من قبل الإدارة المكلفة كما تم توضيحه مسبقا".
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