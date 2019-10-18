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أحداث في صور

مباراة روبوتات

«الاقتصادية» من الرياض

تقنيون باحثون من جامعة جامعة روما سابينزا في إيطاليا يجرون تعديلات على روبوتات قبل مشاركتها في مباراة لكرة القدم للروبوتات. الفرنسية

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