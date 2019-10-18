في قيرغيزستان .. الغناء الشعبي في خدمة الاقتصاد

كلف البنك المركزي في قيرغيزستان فنانين شعبيين مشهورين بالغناء حول التضخم وأسعار الفائدة، ضمن حملة تهدف إلى تحسين الثقافة العامة في هذا الشأن في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وفي الإعلان الأول الذي يعرض على التلفزيون والإنترنت، يعزف بيان أخماتوف المغني ومؤلف الأغاني الشهير على آلة شبيهة بالعود، تسمى كوموز، فيما يثني على جهود البنك المركزي لخفض التضخم.

ويقول في مقطع من الأغنية التي يؤديها، وهو يضع قبعة تقليدية بالأبيض والأسود ويرتدي سترة مطرزة، "من دون هذا البنك كان اقتصادنا سينهار"، وفقا لـ "الفرنسية".

وأوضح البنك في بيان أنه اختار مغنين شعبيين ليشاركوا في سلسلة مؤلفة من خمسة إعلانات، لأنه يريد أن يصل إلى الجمهور من خلال "قنوات تقليدية".

وأضاف، "ليس من السهل بالنسبة إلى شخص عادي أن يفهم عمل البنك المركزي".

وتعد معدلات الفائدة المرتفعة التي تتجاوز 20 في المائة على القروض، مصدرا رئيسا لعدم رضا الشعب في هذا البلد، الذي تعيش فيه أغلبية مسلمة ويعد ثاني أفقر الجمهوريات الـ15 التي نشأت عقب انهيار الاتحاد السوفياتي.

وأشار البنك المركزي إلى أن الإعلانات لن تسهم فقط في إطلاع الناس على أسعار الصرف والسياسات النقدية، بل أيضا ستقدم نصائح حول التدبير المنزلي وموازنات الأسر.