اختراق بصمة "جالكسي إس 10".. و"سامسونج" تعد بالحل قريبا

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية أن خللا في تقنية التعرف على البصمة في هاتفها "جالكسي إس 10" يسمح لطرف ثالث بفتح الهاتف الذكي، سيتم إصلاحه قريبا.

وأوضحت مستخدمة لهذا الهاتف في المملكة المتحدة لصحيفة "الصن" في وقت سابق، أنه يمكن لأي أحد أن يفتح هاتفها من طراز "سامسونج" عن طريق وضع واق للشاشة وإدخال بصمة غير مسجلة.

ونقلت الصحيفة عن هذه المستخدمة قولها، "هذا يعني أنه إذا حصل شخص ما على هاتفي يستطيع التحكم به والتحكم بالتطبيقات المالية لتحويل الأموال من خلاله".

وقالت ناطقة باسم "سامسونج" بحسب "الألمانية" في سيئول إن الشركة تعمل على إصلاح الخلل، لكنها لم تحدد السبب وراء هذه المشكلة.

وعند إطلاق هذا الطراز، وصفت أكبر شركة لصناعة الهواتف الذكية في العالم جهاز الاستشعار المخصص للبصمات بأنه "ثوري".

وقالت حينها، "عندما تضع إصبعك على الشاشة ترسل نبضات بالموجات فوق الصوتية للكشف عن التعرجات الثلاثية الأبعاد الفريدة لبصمتك للتعرف عليك". لكن مستخدمي الهاتف اكتشفوا خلال الأيام القليلة الماضية أن الماسح الضوئي لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية الموجود على شاشات هواتف "سامسونج" المستخدم لفتح الهواتف يمكن خداعه ببصمات أصابع غير مسجلة أو عن طريق حامي الشاشة المصنوع من السيليكون، كما يمكن خداعه عند الموافقة على سداد المدفوعات عبر تلك الأجهزة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها "سامسونج" مشكلات تقنية. فقد سبق وواجهتها نكسات محرجة في منتجات رئيسة أبرزها الخلل في بطاريات "جالكسي نوت 7" الذي أجبرها على سحب كل الأجهزة من هذا الطراز من الأسواق العالمية.