بيع لوحة "حديقة الأمراء" بـ 20 مليون يورو

بيعت لوحة كبيرة للرسام الفرنسي من أصل روسي، نيكولا دو ستال، بـ20 مليون يورو، إلى مواطن أوروبي خلال مزاد نظمته دار "كريستيز" في باريس، وهو ثمن قياسي لأحد أعمال الفنان.

وكان سعر لوحة "حديقة الأمراء" العائدة إلى عام 1952 مقدرا بين 18 و25 مليون يورو، وتعرض في السوق للمرة الأولى.

والسعر هو تقريبا ضعف السعر القياسي السابق للفنان نيكولا دو ستال، وقدره 12.1 مليون دولار (11 مليون يورو) للوحة "واقفة" بيعت في مزاد لدار "كريستيز" في نيويورك عام 2018.

واللوحة كانت ملكا لورثة الرسام، الذي توفي عام 1955 عن 41 عاما، وقد عرضت نحو عشر مرات فقط، وذلك بحسب "سكاي نيوز".

وتمثل اللوحة الكبيرة مباراة لكرة القدم مع ألوان مستطيلة من أزرق وأحمر وأبيض وأسود.

وقالت دار "كريستيز"، "هذه اللوحة تمثل قمة فن نيكولا دو ستال ومحطة حاسمة في تاريخ الفن الغربي في مرحلة ما بعد الحرب".

يذكر أن دار "كريستيز" نجحت أخيرا في بيع تمثال (الأرنب)، للفنان الأمريكي جيف كونز، مقابل 91.1 مليون دولار في نيويورك، مسجلا رقما قياسيا لعمل فنان لا يزال على قيد الحياة.

ويرجع تاريخ صنع التمثال إلى عام 1986، وهو من الصلب المصقول الذي لا يصدأ، ويبلغ طوله 104 سنتيمترات، ويعد من أشهر الأعمال الفنية في القرن الـ20.