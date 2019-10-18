مجموعة العمل المالي الدولي تسحب تونس من القائمة السوداء

قررت مجموعة العمل المالي الدولي اليوم الجمعة سحب تونس من القائمة السوداء للدول المهددة بتمويل الارهاب وغسيل الأموال.

وأفاد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم بأن الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي (جافي)المنعقدة في باريس هذا الصباح قررت إخراج تونس رسميا من القائمة السوداء، بحسب ما نشرت "الالمانيه" .

وأوضح الشاهد "تعتبر جافي ان الحكومة التونسية أوفت بالتزاماتها فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب . مبروك لتونس".