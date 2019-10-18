"سومو" تبيع خام البصرة الخفيف بعلاوات أقل في نوفمبر

قال مصدران تجاريان اليوم الجمعة إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) باعت مليوني برميل من خام البصرة الخفيف للتحميل في نوفمبر بعلاوة أقل تتراوح بين عشرة سنتات و19 سنتا للبرميل فوق سعر البيع الرسمي بسب ضعف هوامش زيت الوقود.

وجرى عرض الشحنة للتحميل في الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر بحسب ما نقلت "رويترز" .

ومن المرجح بيع الشحنة إلى يونيبك الصينية.

وقبل هذا، باعت سومو مليوني برميل من خام البصرة الخفيف للتحميل في نوفمبر بعلاوة تزيد قليلا عن دولار للبرميل فوق سعر البيع الرسمي إلى يونيبك.