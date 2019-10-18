أسهم أوروبا تتراجع بفعل قطاع السيارات بعد تحذير من رينو

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، بفعل انخفاض قطاع السيارات بعد تحذير من رينو بشأن المبيعات بينما فاقم انكماش حاد لاقتصاد الصين المخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش، في الوقت الذي يتجه فيه أسبوع اتسم بتقلب التداولات التي هيمنت عليها عناوين أنباء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي صوب نهايته دون تغير يذكر.
وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات ومكوناتها اثنين بالمئة بعد أن خفضت رينو الفرنسية توقعاتها للإيرادات والأرباح للعام بالكامل في ظل تراجع واسع النطاق في مبيعات السيارات.
وهوت أسهم رينو عشرة بالمئة، وتتجه صوب تسجيل أسوأ أداء يومي في أكثر من ثلاث سنوات ودفعت المؤشر كاك 40 الفرنسي للتراجع 0.6 بالمئة.
ومما فاقم متاعب أسهم السيارات أن توقعت إيه.بي فولفو السويدية لصناعة الشاحنات تراجع الطلب بالسوق على جانبي شمال الأطلسي العام القادم.
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