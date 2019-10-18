النفط يتراجع مع نمو اقتصاد الصين بأبطأ وتيرة في 3 عقود

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة بفعل مخاوف بشأن الطلب من الصين بعد أن سجلت بكين، أكبر مستورد للخام في العالم، أضعف نمو اقتصادي فصلي في نحو ثلاثين عاما، بفعل النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 06:46 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 21 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 59.70 دولار للبرميل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 53.89 دولار للبرميل.
وفي الربع الثالث، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى ستة بالمئة على أساس سنوي، وهي أضعف وتيرة في 27 عاما ونصف العام وتقل عن التوقعات، بفعل ضعف إنتاج المصانع في ظل استمرار التوتر التجاري مع الولايات المتحدة وتباطؤ الطلب المحلي.
ومما عزز الضغط النزولي، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الخميس إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي 9.3 مليون برميل إذ انخفض إنتاج المصافي لأدنى مستوى في عامين، بينما تراجعت مخزونات البنزين ووقود نواتج التقطير.
من ناحية أخرى، أفادت أربعة مصادر بأوبك أن اللجنة الفنية المشتركة التي تراقب اتفاقا عالميا لخفض الإنتاج أبرمته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاء من بينهم روسيا خلُصت إلى أن مستوى الامتثال للتخفيضات في سبتمبر أيلول بلغ 236 بالمئة.
واتفقت أوبك وحلفاؤها على تقييد إنتاج النفط بواقع 1.2 مليون برميل يوميا حتى مارس 2020.
الطاقة- النفط
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