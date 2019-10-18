ارتفاع معدل التضخم في اليابان بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عامين

ذكرت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة إن أسعار المستهلكين في اليابان ارتفعت بنسبة 3ر0% على أساس سنوي في أيلول/سبتمبر، في أبطأ معدل زيادة منذ عامين.

وظلت هذه القراءة بعيدة عن هدف التضخم البالغ 2% الذي حدده البنك المركزي في نيسان/أبريل .2013

وتسببت أسعار الطاقة المرتفعة في الزيادات الأخيرة بمعدل التضخم ، لكن أسعار الطاقة انخفضت بنسبة 9ر1% على أساس سنوي في أيلول/سبتمبر، بحسب وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

وذكر بنك اليابان المركزي في بيان الشهر الماضي إنه من المرجح أن يرتفع معدل التضخم في البلاد تدريجياً نحو نسبة الـ 2%.

وقال محافظ البنك المركزي، هاروكيكو كورودا للصحفيين في واشنطن إن البنك "لن يتردد عن اتخاذ إجراءات تيسير إضافية" إذا رأى أن هناك مخاطر أكبر تتمثل في تراجع الزخم نحو هدف الـ 2%، حسبما أفادت وكالة كيودو للأنباء.

ومع ذلك، قال كورودا إنه سيتم اتخاذ تدابير محددة في كل اجتماع لمجلس إدارة السياسة النقدية من خلال النظر في ما إذا كان سيتم الحفاظ على هذا الزخم ، باستخدام البيانات الاقتصادية المختلفة، حسب كيودو.

وقال: "سوف ندرس القضية في الاجتماع (المقرر أواخر تشرين أول/أكتوبر] دون تقديم توقعات".

وفي تموز/يوليو ، قام البنك بتخفيض توقعاته للتضخم في العام المالي الحالي، الذي ينتهي في آذار/مارس 2020 ، متوقعا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 8ر0% ، مقارنة بزيادة بنسبة الـ 9ر0% المقدرة في نيسان/أبريل.